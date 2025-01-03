طلاب جامعة المنوفية يحررون 6042 مواطنا ومواطنة من الأمية بدورة أكتوبر 2024

نجح طلاب جامعة المنوفية في تحرير 6042 مواطنًا ومواطنة من الأمية خلال دورة أكتوبر 2024 من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها مع إدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية.

وأشار الدكتور أحمد القاصد، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قِبَل طلاب جامعة المنوفية منذ عام 2014 وحتى الآن بلغ 96153 مواطنًا ومواطنة بمختلف قرى ومراكز محافظة المنوفية وخارجها، بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فرع المنوفية.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود الطلاب ومشاركتهم في المبادرة الرئاسية "مصر بلا أمية" ضمن أنشطة مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدًا حرص جامعة المنوفية على دعم جهود الدولة المصرية في جميع المجالات، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وسعيه الدائم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للقرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن محو الأمية يمثل قضية قومية يجب مواجهتها والقضاء عليها، في إطار المسؤولية الاجتماعية والوطنية للجامعة تجاه الوطن.

ووجه الدكتور أحمد القاصد الشكر لمركز تعليم الكبار بكلية التربية، والطلاب، والكليات المشاركة في المبادرة والمشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار.

من جانبه، أوضح الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تحرص على مشاركة الطلاب بفاعلية في مبادرة "قرى بلا أمية"، بالإضافة إلى مشاركة الطلاب في القوافل المتكاملة التي تنظمها الجامعة لقرى المحافظة وخارجها، والمشاركة في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، موجهًا الشكر للطلاب ومركز تعليم الكبار.