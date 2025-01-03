وزير ألماني سابق يعارض فرض حظر عام على استخدام الأفراد للألعاب النارية

أعرب وزير العدل الألماني السابق ماركو بوشمان عن معارضته لفرض حظر محتمل على مستوى ألمانيا على استخدام الأفراد للألعاب النارية، وسط مناقشات حول تداعيات استخدامها في احتفالات ليلة رأس السنة.

وفي تعليقات نشرتها صحف مجموعة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة وصف بوشمان، الذي يشغل منصب الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر، مثل هذا الحظر بأنه "غير مناسب" و"عقاب جماعي".

ويشغل بوشمان ثاني أعلى منصب في الحزب الديمقراطي الحر بعد زعيم الحزب كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق.

واشتد الجدل حول تشديد قواعد استخدام الألعاب النارية أو دعوات بفرض حظر عام على استخدامها في أعقاب ليلة رأس السنة، التي شهدت مجددا عشرات الإصابات وخمس وفيات جراء انفجارات الألعاب النارية على مستوى ألمانيا.

وذكر بوشمان أنه بينما قد لا يستمتع الناس بالضرورة بالألعاب النارية، فإنه لا يزال يتعين "التمتع بالحرية في الحفاظ على هذا التقليد".

وفي المقابل أيد يوخن كوبيلكه، رئيس نقابة الشرطة الألمانية، فرض حظر على الألعاب النارية، موضحا أن الحظر أو تنظيم المبيعات خطوات من شأنها تحسين السلامة في ليلة رأس السنة.

ومع ذلك، حث بوشمان على تحمل المسؤولية الشخصية، مشيرا إلى أن هناك بالفعل عقوبات شديدة - بما في ذلك أحكام السجن لعدة سنوات أو الغرامات الباهظة - لاستخدام الألعاب النارية غير المرخصة، وقال: "إذا كان الناس لا يزالون يعرضون أنفسهم لخطر مثل هذه الألعاب النارية، فهذه حالة من تعريض الذات للخطر طوعا".