بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 163.3 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.9 نقطة (0.5%) على أساس شهري، لكنه لا يزال أعلى بنسبة 33.5% عن مستواه في العام السابق، وفق تقرير المنظمة الصادر اليوم، وتلقت "الشروق" نسخة منه.

وجاء هذا التراجع المحدود بشكل أساسي بسبب انخفاض أسعار زيت الصويا وبذور اللفت وعباد الشمس، مما عوض بشكل أكبر الارتفاع الطفيف في أسعار زيت النخيل.

وفي ديسمبر، ارتفعت أسعار زيت النخيل الدولية في المتوسط بنسبة 2.0% عن الشهر السابق، مدفوعة إلى حد كبير بنقص الإمدادات لفترة طويلة في الدول المنتجة الرائدة بجنوب شرق آسيا.

وعلى النقيض، انخفضت أسعار زيت الصويا العالمية بشكل معتدل، مدعومة بآفاق الإمدادات العالمية الوفيرة والطلب الأضعف إلى حد ما في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار زيت بذور اللفت وعباد الشمس العالمية أيضًا بسبب تراجع الطلب.

وبالنسبة لعام 2024 ككل، بلغ مؤشر أسعار الزيوت النباتية لمنظمة الأغذية والزراعة 138.2 نقطة، بزيادة 11.9 نقطة أو 9.4% عن عام 2023 وسط تشديد الإمدادات العالمية.