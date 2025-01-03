النائب أيمن أبو العلا: مشروع قانون المسئولية الطبية تاريخي وغير مسبوق

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قال الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المجلس راعى الفرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بتوقيت العاشرة»، مع الدكتور أيمن عطالله، المذاع على قناة «الشمس 2»، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يراعي حقوق الأطباء والمرضى على حد سواء.

وأوضح أن مجلس النواب راعى كل طلبات الأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية، بما في ذلك إلغاء أي مواد متعلقة بالحبس الاحتياطي للأطباء في مشروع القانون.

وشدد على أنه من حق الطبيب أن يعمل في مجال آمن بدون اعتداء أو عقوبة سالبة للحريات ولا يشوه سمعته.

ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية تاريخي وغير مسبوق، متابعًا: «التعديلات الجديدة التى تم إدخالها على مشروع القانون أثلجت صدورنا، لاسيما ما يتعلق بإلغاء الحبس الاحتياطى لمقدمي الخدمة الطبية».

ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، يوم الأربعاء، نهائيًّا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه تلبية لرغبة الأطقم الطبية.

وقال المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن لجنة الشئون الصحية أخذت بـ 99 % من مقترحات نقابة الأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية.