الحرس الثوري الإيراني: سنوجه ضربة لقاعدة الظفرة بالإمارات حال تحرك المقاتلات الأمريكية منها باتجاهنا

قال الحرس الثوري الإيراني، إنه سيوجه ضربة إلى قاعدة الظفرة في الإمارات إذا تحركت المقاتلات الأمريكية منها باتجاهها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

جاء ذلك بعد هجوم صاروخي إيراني على قاعدة العديد العسكرية الأمريكية في الدوحة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، شن هجوم صاروخي وصفته بالمدمر والقوي على قواعد أمريكية بالمنطقة بينها قاعدة العديد في قطر ردًا على العدوان الأمريكي على إيران الذي استهدف منشآت نووية.

ويأتي هذا التطور في ظل تفاقم الصراع بين إسرائيل وإيران والذي دخلت الولايات المتحدة على خطّه بتوجيهها ضربة ضد المواقع النووية الإيرانية.

وفي هذا السياق، أعربت مصر، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي طالت دولة قطر والتي تعد انتهاكا لسيادتها وتهديدا لسلامة أراضيها وخرقا للقانون الدولى وميثاق الامم المتحدة.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع دولة قطر ووقوفها إلى جانبها، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

كما أعربت مصر عن قلقها البالغ من التصعيد المتسارع الخطير الذي تشهده المنطقة، وتؤكد رفضها الكامل لكافة أشكال التصعيد العسكري أو المساس بسيادة الدول، وتدعو إلى ضرورة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار حفاظا على الأمن والسلم الاقليميين. كما تشدد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر المتصاعد والذي ينذر بخروج الأمور عن السيطرة، وبذل الجهود الدبلوماسية لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان.

وجددت دعوتها إلى ضبط النفس، وتغليب منطق الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.