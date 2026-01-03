أُغلقت صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، بختام اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بمحافظة الفيوم، والتي تضم مراكز طامية وسنورس وسنهور البحرية.

واستمر التصويت بعد الموعد المحدد داخل عدد من اللجان التي تواجد بها ناخبون قبل التاسعة مساءً، حيث جرى غلق مقار المراكز الانتخابية، وحصر أعداد المتواجدين، مع السماح لهم بالإدلاء بأصواتهم، تنفيذًا للتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية.

وقام رؤساء اللجان الفرعية من مستشاري هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بتحرير محاضر رسمية تضمنت حصر أعداد المشاركين في التصويت خلال اليوم الأول، إلى جانب حصر بطاقات الاقتراع غير المستخدمة.

وشهد اليوم الأول إقبالًا متوسطًا من الناخبين، وسط انتظام ملحوظ في سير العملية الانتخابية، وتأمين كامل من قوات الشرطة، دون رصد أية معوقات مؤثرة. كما لوحظ إقبال من السيدات وكبار السن، إلى جانب الدور الإيجابي لشباب المتطوعين في تنظيم دخول الناخبين وتيسير الإجراءات داخل اللجان.

ويتنافس على المقاعد الفردية الثلاثة بالدائرة الثالثة ستة مرشحين، وهم: اللواء طه عبد التواب (مستقبل وطن)، حمادة سليمان (النور)، منجود الهواري (حماة الوطن)، حمد دكم (مستقبل وطن)، حازم فايد (مستقل)، وربيع أبو كمال (مستقل).

وفي السياق ذاته، تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، انتظام العملية الانتخابية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة، وتوفير الأجواء الملائمة للناخبين، والتنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية وشركات المرافق للتعامل الفوري مع أي طوارئ.

ومن المقرر أن تُستأنف عملية التصويت غدًا في يومها الثاني، وسط توقعات بزيادة الإقبال مع احتدام المنافسة بين المرشحين.