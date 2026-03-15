وفاة مرشح رئاسي بيروفي في حادث سير بجبال الإنديز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توفي مرشح رئاسي بيروفي اليوم الأحد في حادث سيارة على طريق نائي في جبال الأنديز أثناء توجهه إلى تجمع سياسي.

وكان نابوليون بيسيرا (61 عاما) مرشح حزب العمال ورجال الأعمال في بيرو للانتخابات المقررة في 12 أبريل. وكان اليساري واحدا بين 36 مرشحا، وأظهرت استطلاعات حديثة أنه يحظى بأقل من 1% من نوايا التصويت.

وقالت الشرطة المحلية إن سيارة بيسيرا خرجت عن الطريق في منطقة ريفية بمدينة بيلبيتشاكا، الواقعة على بعد 430 كيلومترا جنوب شرق العاصمة ليما. وأفاد العمدة بلفين هواماني لوكالة أسوشيتد برس بأن ثلاثة من ركاب سيارة المرشح أصيبوا في الحادث.

وقال حزب بيسيرا إن جثته نقلت إلى هوامانجا، عاصمة إقليم أيكوتشو حيث وقع الحادث.

ويأمل البيروفيون أن تساهم الانتخابات العامة في إنهاء الأزمة السياسية الممتدة في البلاد.

يشار إلى أن خوسيه ماريا بالكازار (83 عاما) أصبح الرئيس الثامن لبيرو خلال عقد من الزمن في فبراير، خلفا لقائد مؤقت آخر أُطيح به بسبب اتهامات بالفساد.