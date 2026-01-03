نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد معرض السلع المعمرة بمجمع المصالح

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، المجمع الاستهلاكي للسلع الغذائية والمعمرة ومعرض منتجات شركة غزل المحلة بمقر مبنى الجهات الحكومية بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، بحضور الدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين بالمحافظة، ومدحت محمد مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة.

واشادت نائب المحافظ، بتنوع المنتجات المتاحة بأسعار تنافسية مخفضة فضلًا عن إتاحة إمكانية التقسيط للعاملين بالقطاع الحكومي بدون فوائد وتسهيلات في السداد، موجهةً بسرعة تيسير إجراءات خصم الأقساط من الرواتب للعاملين، ودراسة إتاحة التقسيط لكافة المواطنين.

وأكدت استمرار عمل المعرض خلال الفترة المسائية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس القادمين وتوفير وسائل انتقال لزوار المعرض، دعمًا من المحافظة للمواطنين وتخفيفًا عن كاهل الأسر.