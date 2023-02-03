السعودية وفرنسا توقِّعان مذكرة تفاهم للتعاون في الطاقة والهيدروجين والربط الكهربائي

وقعت السعودية وفرنسا مساء الخميس مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والربط الكهربائي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، عقد اجتماعا، في الرياض، مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، حيث ناقشا آفاق التعاون في الاستخدامات السلميّة للطاقة الذريّة والفرص المستقبلية في مختلف مجالات الطاقة، بما في ذلك مجالات التعاون في الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والربط الكهربائي.

وتضمنت المذكرة تعزيز التعاون في التقنيات بغرض تخفيف آثار التغير المناخي، بما في ذلك تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه للقطاعات التي يصعب تخفيفه فيها، وإنتاج الهيدروجين، والابتكارات التقنية الأخرى.

كما تناول نطاق المذكرة مجالات التعاون في التحول الرقمي، وتوطين المواد والمنتجات والخدمات المتعلقة بقطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد، والتعاون بين الشركات المتخصصة في قطاع الطاقة، وإجراء بحوث مشتركة مع الجامعات ومراكز الأبحاث وغيرها، وبناء القدرات البشرية من خلال التدريب وتبادل الخبرات في قطاع الطاقة.

ووصلت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا كاترين كولونا إلى الرياض، ليل الأربعاء/ الخميس في زيارة رسمية للمملكة.

ومن المقرر أن تتوجه وزيرة خارجية فرنسا، عقب انتهاء زيارتها للسعودية، إلى أبو ظبي حيث تقوم أيضا بزيارة رسمية لدولة الإمارات هي الأولى لها.