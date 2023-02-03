يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ 54، اليوم الجمعة ثامن أيام المعرض، العديد من الفعاليات الثقافية، والفنية، ضمن برنامج النشاط الثقافي، والفني، إلى جانب برنامج نشاط الطفل، والبرنامج المهني.

ومن الضيوف، اليوم على معرض القاهرة، الفنانين إياد نصار، وصبا مبارك، ومنذر ريحانة، وأحمد عبد العزيز، ولقاء سويدان، والمخرج مجدي أبو عميرة.

وتقام ندوة بحضور الفنانين إياد نصار وصبا مبارك ومنذر ريحانة بعنوان " الدراما الأردنية وحضورها عربيا" الساعة 3 عصرا بالقاعة الدولية.

وندوة بحضور الفنانين أحمد عبد العزيز ولقاء سويدان والمخرج مجدي أبو عميرة، والمخرج هاني لاشين بعنوان " نحن والدراما" في تمام الساعة الرابعة عصرا بقاعة صلاح جاهين بلازا 1 الساعة 4 عصرا.

وفي الساعة الخامسة مساء ندوة بعنوان "الاعلام والمنصات العربية" بحضور أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار في المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب أحمد الخطيب، وبإدارة احمد ناجي قمحة في القاعة الدولية.