تجاوب سوداني مع مقترحات مصرية حول آليات التحول الديمقراطي في «ورشة القاهرة»

أفاد موقع قناة "الشرق بلومبرج" الإخبارية، نقلا عن مصدر وصفه بـ"المطلع"، بأن الكتل والقوى السياسية السودانية المشاركة في ورشة العمل السياسي المنعقدة بالقاهرة، أبدت تجاوباً مع بعض المقترحات المصرية بشأن آليات التحول الديمقراطي التي تم طرحها في الورش المغلقة.

وأوضح المصدر، أن الكتل والقوى السياسية السودانية المشاركة في الورشة أبدت ترحيباً بضرورة الحوار وتقريب وجهات النظر في ما بينها للخروج بنتائج، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد وأثره على التنمية والاستقرار سيكون موضوع أحد جلسات غدا السبت، للكتل والقوى السياسية السودانية المشاركة في الورشة.

وانطلقت أعمال ورشة العمل السياسية تحت عنوان "آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع"، أمس الأول، وذلك بمشاركة العديد من القوى السياسية السودانية الفاعلة.

وتعقد ورشة العمل وسط تطلعات لأن تمثل هذه الفعالية منبرا سودانيا وطنيا خالصا لمناقشة قضايا تحتاج إلى حلول فاعلة في إطار حوار جاد يفضي إلى توافق سوداني سوداني يلبي طموحات جماهير الشعب السوداني، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

من جهته، قال نور الدائم طه، القيادي بقوي الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) في مقابلة مع راديو دبنقا السوداني، إن الورشة تناقش قضايا تتعلق بمشروع الانتقال السياسي الديمقراطي والترتيبات الدستورية والاعلان السياسي، وتشكيل حكومة الفترة الانتقالية بجانب قضايا ما بعد الفترة الانتقالية.

وأوضح أن الورشة تتضمن تقديم أوراق لبحث السبل الكفيلة لمعالجة القضايا الراهنة، مشيرا إلى أن المشاركين بالورشة 75 شخصية يمثلون 35 حزباً وكتلة سياسية ونازحين ولاجئين ومجتمع مدني وإدارات اهلية ، موضحا أن أعمال الورشة ستستمر حتى الثامن من فبراير الجاري.