مشروعك: تنفيذ 24 مشروعا بالمنوفية بقيمة 6 ملايين جنيه خلال يناير

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الاستمرار في توفير جميع التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة "مشروعك"، وذلك في إطار دعم خطة المحافظة في مجال تشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تساهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية.

وأوضح المحافظ أن فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، خلال شهر يناير الماضي، 43 فرصة عمل بنطاق المحافظة، وذلك من خلال تنفيذ 24 مشروعا بتمويل 6 ملايين و793 ألف و300 جنيه.

ووجه القائمين على البرنامج، بضرورة تكثيف الحملات التوعوية، ولا سيما في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم جميع التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

وأردف أن الهدف من "مشروعك"، خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقرى وأحياء المحافظة، عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها، وذلك لخلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، فى إطار جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.