البنتاجون يتعقب بالون تجسس صيني تم رصده يحلق فوق أمريكا

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، يوم الخميس، إن الجيش الأمريكي رصد بالون تجسس صيني فوق ولاية مونتانا في شمال غربي الولايات المتحدة.

وتابع البنتاجون إن مسار المنطاد يتم متابعته عن كثب وأكد أن البالون لا يزال فوق الأراضي الأمريكية.

وأضاف أنه فكر في إسقاطها لكنه قرر عدم تنفيذ هذا الخيار بسبب خطر سقوط الحطام.

يشار إلى أن السلطات الأمريكية على يقين من أن البالون قادم من الصين.

ووقعت حوادث مماثلة في الماضي، لكن هذه المرة بقي البالون فوق الأراضي الأمريكية لفترة أطول من المعتاد، وبحسب البنتاجون، فإن البالون لا يشكل أي خطر على الطائرات بسبب ارتفاعه الشاهق، وتتواصل الولايات المتحدة مع الصين بشأن الواقعة.