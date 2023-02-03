 رئيس الإمارات ورئيس وزراء الهند يبحثان العلاقات الثنائية وآخر المستجدات - بوابة الشروق
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رئيس الإمارات ورئيس وزراء الهند يبحثان العلاقات الثنائية وآخر المستجدات

أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 فبراير 2023 - 8:25 م | آخر تحديث: الجمعة 3 فبراير 2023 - 8:25 م

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي تلقاه اليوم الجمعة، من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في إطار الشراكتين الاستراتيجة الشاملة والاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الاتصال تطرق كذلك إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها.

وأكد "بن زايد" و"مودي"، خلال الاتصال، مواصلة العمل لدفع الشراكة والتعاون بين الإمارات والهند إلى الأمام في مختلف المجالات بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين.


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