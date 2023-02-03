أعلنت وزارتا الخارجية والداخلية في إيطاليا، اليوم، عن عقد مراسم، الإثنين المقبل، في أدريا بمقاطعة روفيجو الإيطالية لدى حوض السفن في فيتوريا، وذلك لتسليم زورق دورية مصنعة حديثًا "فئة 300" للسلطات الليبية.



وتأتي الخطوة بعد زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى العاصمة الليبية طرابلس، في إطار مشروع سيبميل الأوروبي (دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا).



ومن المنتظر في نهاية الفعاليات عقد مؤتمر صحفي مشترك لنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي ووزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش وأوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي.



وكان تاياني والمنقوش وقعا في 28 يناير بمناسبة زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى طرابلس مذكرة تفاهم تنظم تسليم خمسة قوارب إلى خفر السواحل الليبي.



في غضون ذلك، كشفت مصادر إيطالية أن الزوارق عبارة عن زورقين من فئة "كوروبيا" (كالزوارق المملوك بالفعل لخفر السواحل الليبي) وثلاثة زوارق من "فئة 300" مصنعة حديثًا.



والزوارق فئة 300 متخصصة في أنشطة الإنقاذ البحري (البحث والإنقاذ)، وهو نوع من السفن يستخدمه بالفعل خفر السواحل الإيطالي.



وتأتي الخطوة ضمن مشروع سيبميل الأوروبي الممول من صندوق المفوضية الأوروبية، حيث تعتبر إيطاليا الجهة المنفذة الرئيسية عبر وزارة الداخلية.



ويهدف المشروع، الذي انطلق في يوليو 2017، إلى تعزيز قدرة السلطات الليبية المختصة في مجالات إدارة الحدود والهجرة بالإضافة إلى مراقبة الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر، والبحث والإنقاذ في البحر و الصحراء.