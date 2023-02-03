الفاو: تراجع الأسعار العالمية للألبان واللحوم والسكر في يناير الماضي

هبط متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لأسعار الألبان بنسبة 1.4 في المائة في يناير الماضي، مقارنة بشهر ديسمبر الذي سبقه.

ووفق تقرير مؤشر أسعار الغذاء الشهري للمنظمة، الصادر اليوم الجمعة، فإنه مع اتجاه الأسعار إلى الانخفاض بالنسبة لمسحوق الزبدة والحليب بناءً على طلب أخف من المستوردين الرئيسيين وزيادة الإمدادات من نيوزيلندا.

وارتفعت أسعار الجبن العالمية ارتفاعا طفيفا، مدفوعا بانتعاش خدمات الأغذية ومبيعات التجزئة في أوروبا الغربية بعد عطلة السنة الجديدة، فضلا عن تحركات العملة.

وتحرك مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم بشكل جزئي في يناير (حيث انخفض بنسبة 0.1 في المائة فقط عن ديسمبر)، حيث أثرت وفرة الصادرات على أسعار لحوم الدواجن والخنازير والبقر، في حين ارتفعت أسعار صادرات البيض بسبب ارتفاع الطلب على الواردات.

وانخفض مؤشر (الفاو) لأسعار السكر بنسبة 1.1 في المئة من ديسمبر. وتفوق تأثير التقدم الكبير في المحاصيل في تايلند والظروف الجوية المواتية في البرازيل على الأسعار بسبب المخاوف من انخفاض غلة المحاصيل في الهند، وارتفاع أسعار البنزين في البرازيل، مما يدعم الطلب على الإيثانول، فضلا عن ارتفاع قيمة الريال البرازيلي مقابل دولار الولايات المتحدة.