وزير النقل التركي يتوجه غدا إلى جيبوتي

يتوجه وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، غدا الأحد، إلى جيبونى للمشاركة في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة التركية، اليوم السبت، بأن أورال أوغلو سيجري زيارة رسمية إلى جيبوتي تستمر حتى الثلاثاء، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

ومن المقرر أن يعقد أورال أوغلو لقاء ثنائيا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي محمود علي يوسف، الاثنين.

وعقب اللقاء سيترأس الوزيران اجتماع الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة بين تركيا وجيبوتي على أساس المنفعة المشتركة.

وسيبحث الجانبان قضايا مثل تحسين بيئة الاستثمار واستكمال الإطار القانوني خلال الاجتماع الذي سيشهد تبادل وجهات النظر بشأن تطوير مجالات التعاون القائمة وتحديد فرص التعاون الجديدة، وذلك في مجالات مثل الزراعة والمياه، والشباب والرياضة، والتعليم، والصحة، والعلوم، والطاقة والتعدين، والبيئة والتخطيط الحضري والنقل.

ويلتقي أورال أوغلو خلال زيارته، الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلا.

كما يشارك أورال أوغلو مع وزير الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية محمد أحمد عواله، في حفل افتتاح سد الصداقة التركية الجيبوتية، وهو أحد المشاريع المنفذة للمساهمة في تنمية جيبوتي.