مصدر عسكري سوري: القصف الأمريكي شرق البلاد عدوان سافر

وصف مصدر عسكري سوري، الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على مناطق شرق البلاد فجر اليوم السبت، بأنها عدوان سافر.



وقال المصدر العسكري في بيان صدر صباح اليوم السبت، تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د. ب. أ) نسخة منه: "شنت قوات الاحتلال الأمريكي فجر اليوم عدواناً جوياً سافراً على عدد من المواقع والبلدات في المنطقة الشرقية من سوريا، وبالقرب من الحدود السورية ــ العراقية ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين بجروح وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة".



وأضاف "المنطقة التي استهدفتها الهجمات الأمريكية شرقي سوريا هي ذاتها المنطقة التي يحارب فيها الجيش العربي السوري بقايا تنظيم داعش الإرهابي وهذا يؤكد أن الولايات المتحدة وقواتها العسكرية متورطة ومتحالفة مع هذا التنظيم، وتعمل لإعادة إحيائه ذراعاً ميدانياً لها في سوريا والعراق بكل الوسائل القذرة".



وأكد المصدر أن "عدوان قوات الاحتلال الأمريكي فجر اليوم ليس له مبرر سوى محاولة إضعاف قدرة الجيش العربي السوري وحلفائه في مجال محاربة الإرهاب، لكن الجيش الذي استطاع أن يهزم مختلف التنظيمات الإرهابية على مدى سنين مضت سيستمر بثباته وتمسكه بمبادئه في الدفاع عن سوريا أرضاً وشعباً وضرب جميع التنظيمات مهما حاول رعاتها وداعموها إعاقة هذا الهدف".



وتابع المصدر إن "احتلال القوات الأمريكية لأجزاء من الأراضي السورية لا يمكن أن يستمر وتؤكد القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة استمرارها في حربها ضد الإرهاب حتى القضاء عليه وعزمها على تحرير كامل الأراضي السورية من كل إرهاب واحتلال".



وشنت الطائرات الامريكية غارات بعد منتصف ليل الجمعة السبت على مواقع في مدينة دير الزور والميادين والبوكمال سقط خلالها قتلى وجرحى وتدمير كبير في المواقع التي تم استهدافها.