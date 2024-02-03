أعلن النظام السوري، سقوط قتلى من جراء القصف الأمريكي الليلة الماضية على عدد من المواقع شرقي البلاد، واصفاً الهجوم بأنه "عدوان سافر" ليس له مبرر.

واستهدفت الولايات المتحدة عشرات المواقع التابعة للميليشيات الإيرانية في سوريا والعراق، رداً على الهجوم الذي شنته ميليشيات موالية لطهران على قاعدة "البرج 22" في الأردن.

وقالت وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري، إن القوات الأمريكية شنت فجر اليوم "عدواناً جوياً سافراً على عدد من المواقع والبلدات في المنطقة الشرقية من سوريا"، وبالقرب من الحدود السورية ــ العراقية ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين بجروح وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة، وفقا لـ"تلفزيون سوريا".

• هجوم ليس له مبرر

وأضاف البيان: "إن عدوان قوات الاحتلال الأمريكي فجر اليوم ليس له مبرر سوى محاولة إضعاف قدرة الجيش العربي السوري وحلفائه في مجال محاربة الإرهاب"، وفق وصفه.

وزعم أن المنطقة التي استهدفتها الهجمات الأمريكية شرقي سوريا هي ذاتها المنطقة التي يحارب فيها جيش النظام بقايا تنظيم "داعش"، وهذا يؤكد أن الولايات المتحدة وقواتها العسكرية "متورطة ومتحالفة مع هذا التنظيم، وتعمل لإعادة إحيائه ذراعاً ميدانياً لها سواء في سوريا والعراق بكل الوسائل القذرة"، حسب وصفه.

وختم: "إن احتلال القوات الأمريكية لأجزاء من الأراضي السورية لا يمكن أن يستمر (..) وتؤكد القوات المسلحة عزمها على تحرير كامل الأراضي السورية من كل إرهاب واحتلال".

وأمس الجمعة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف عشرات المواقع التابعة للميليشيات الإيرانية في سوريا والعراق، رداً على الهجوم الذي شنته ميليشيات موالية لطهران على قاعدة "البرج 22" بالأردن في الـ28 من يناير الفائت، والذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين.

واستهدفت القوات الأمريكية أكثر من 85 هدفاً في سوريا والعراق ضد "فيلق القدس" التابع لـ "الحرس الثوري" الإيراني وميليشيات أخرى تدعمها إيران، وذلك بوساطة العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى، انطلقت من الولايات المتحدة.

واستخدمت القوات الأمريكية في الغارات الجوية أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه، وشملت مقار العمليات والقيادة والسيطرة ومراكز الاستخبارات والصواريخ والقذائف ومخازن المركبات الجوية المسيرة، والمرافق اللوجستية وسلسلة توريد الذخيرة لمجموعات الميليشيات ورعاتها من "الحرس الثوري" الذين سهلوا الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف، وفق الجيش الأمريكي.

وفي سوريا، استهدف القصف الأمريكي مواقع في ريفي الميادين والبوكمال شرقي سوريا، ومواقع أخرى على الحدود السورية العراقية.