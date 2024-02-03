 مصادر: إخلاء مواقع القصف الأمريكي بالعراق وسوريا قبل شن الهجمات - بوابة الشروق
السبت 3 فبراير 2024 12:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مصادر: إخلاء مواقع القصف الأمريكي بالعراق وسوريا قبل شن الهجمات

د ب أ
نشر في: السبت 3 فبراير 2024 - 10:09 ص | آخر تحديث: السبت 3 فبراير 2024 - 10:09 ص

أفادت مصادر بأن معظم المواقع التي استهدفها القصف الأمريكي في مدن حدودية بالعراق وسوريا أُخليت بالكامل قبل شنّ العدوان.

وقالت المصادر ، لقناة "الميادين" اللبنانية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، إنّ: "العدوان طال مدن دير الزور والميادين والبوكمال، وبلدات تابعة لها، شرقي سوريا".

وأفادت المصادر بأنّ "العدوان الأمريكي تركز على محافظة دير الزور شرقي سوريا، وطال مواقع في شارع بورسعيد في مدينة دير الزور، إضافةً إلى حويجة صكر وعيّاش وهرابش والجفرة في ريف المدينة".

وطبقا للمصادر، "شمل العدوان الأمريكي مواقع في بلدة الهري ومعبر السكك والهجانة في مجينة البوكمال قرب الحدود السورية مع العراق، وطاولت الاستهدافات حي الحمدانية وصوامع الحبوب ومحيط مزار عين علي في مدينة الميادين".

وكان الجيش الأمريكي شن غارات الليلة الماضية على أكثر من 85 هدفا في دير الزور والميادين والبوكمال بسوريا والعراق، ردا على الهجوم الدموي الذي شنته ميليشيات موالية لإيران وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك