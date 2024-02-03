 رئيس جامعة بنها: تأمين صحي وإقامة مجانية بالمدن الجامعية لدعم الطلاب الفلسطينيين الوافدين - بوابة الشروق
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رئيس جامعة بنها: تأمين صحي وإقامة مجانية بالمدن الجامعية لدعم الطلاب الفلسطينيين الوافدين

محمود عواد
نشر في: السبت 3 فبراير 2024 - 1:18 م | آخر تحديث: السبت 3 فبراير 2024 - 1:18 م

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن موافقة مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للطلاب الفلسطينيين الوافدين الدارسين بالمجان، من خلال الإدارة الطبية بالجامعة والكليات.

كما وافق المجلس أيضا على توفير الإقامة المجانية بالمدن الجامعية للراغبين من الطلاب الفلسطينيين، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات والأمور الخاصة بهم.

وأكد رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حريصة على دعم أبنائها من الطلاب الفلسطينيين وتقديم مختلف أوجه الدعم المختلفة لهم؛ نظرا للظروف التي تمر بها دولة فلسطين واندلاع الأزمة في قطاع غزة.

وجدد رئيس الجامعة تضامن أسرة جامعة بنها وتأييدها الكامل لجميع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة والقيادة السياسية دعمًا للقضية الفلسطينية، حيث نظمت الجامعة وقفة تضامنية وحملات للتبرع بالدم بعدد من الكليات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.


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