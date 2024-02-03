«هم من يُسعدونا» هاني شنودة نُفاجئ بمشاعر كبار السن في رحلة «قافلة السعادة»

عبر الموسيقار هاني شنودة، عن سعادته الغامرة بردود الفعل الإيجابية التي تلقّاها من الجمهور حول الموسيقى التصويرية لمسلسل «حالة خاصة».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الخلاصة» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الجمعة، أنّ تأسيس فرقة «المصريين» كان مُوجّهًا لمعالجة المشاكل الاجتماعية المصرية، مؤكدًا أن الجدية التي اتّسم بها عمل الفرقة، كانت نابعة من إيمانهم منهم بأنّ الموسيقى الجادة تظل خالدة على مرّ الزمن.

وحول رأيه بالمسلسل، قال شنودة: «لقد شاهدت مباراة في الاتقان من كلّ العاملين في المسلسل، باستثناء غادة عادل التي تُمثّل قيمة فنية كبيرة، وقد أدّت دورًا رائعًا».

وأثنى على نجاح الفنان الشاب طه الدسوقي، قائلا: «أشفقت على طه دسوقي، فقد تحوّل من كوميديان إلى ممثل تراجيدي، وأدّى دورًا مركبًا، أشكره وأشكر المخرج على هذا العمل المميز».

وبشأن إمكانية عودة فرقة «المصريين» مجددًا، أوضح أنّه «يعمل حاليًا مع 3 مطربين شباب أُطلق عليهم (مطربي المستقبل)»، مشيرا إلى أنّه يُعدّهم ليصبحوا مثل عمرو دياب ومنير ومنى عزيز، رافضًا ربطهم بفرقة «المصريين»؛ نظرا لانتشار العديد من الفرق الأخرى.

وكشف شنودة عن إطلاقه مشروع جديد يسمى «قافلة السعادة» بالتعاون مع الدكتورة مؤمنة كامل، حيث تهدف القافلة إلى زيارة دور المسنين؛ لتقديم عروض موسيقية تسعد النزلاء، قائلا:«أذهب أنا و3 مطربين بنغني للناس في دور المسنين، بذهب عشان أسعدهم، لكننا نفاجأ بأنهم هم من يُسعدونا».