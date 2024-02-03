السنغال تؤجل التصويت في الانتخابات الرئاسية بعد احتجاج ضد استبعاد مرشحي المعارضة

أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، اليوم السبت، تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تجرى في الخامس والعشرين فبراير الجاري.

وقال سال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، إنه "تقرّر تأجيل الانتخابات لإفساح المجال لحوار وطني شامل يضمن تنظيم انتخابات حرة وشفافة".

وكان مرشحون استبعدتهم المحكمة الدستورية من الترشح قد طالبوا البرلمان بإنصافهم وبتأجيل الانتخابات.

وأمر المشرعون بإجراء تحقيق هذا الأسبوع في كيفية التحقق من أهلية المتنافسين بعد أن أصبح استقلال قاضيين في المجلس الدستوري، الذي قرر القائمة النهائية المكونة من 20 قاضيا يمكن أن يترشحوا في 25 فبراير، موضع شك.

وأعلن الرئيس ماكي سال، التأجيل في خطاب إلى الأمة، دون تحديد موعد جديد، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف سال: "منذ عدة أيام، تواجه بلادنا نزاعا بين الجمعية الوطنية والمجلس الدستوري، وهو صراع مفتوح في شكل قضية فساد مزعومة لقضاة المجلس، مع بقاء ندوب العنف في مارس 2021 ويونيو 2023 حية في الاعتبار، لا يمكن لبلدنا أن يخسر نفسه في أزمة جديدة".

وأشارت بلومبرج إلى أن الاضطرابات السياسية قد تعوق الاستثمار في اقتصاد من المتوقع أن يتوسع بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من خمسة عقود.