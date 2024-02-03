رئيس وزراء قطر يحذر من التداعيات الكارثية لوقف تمويل الأونروا

اجتمع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في نيويورك اليوم السبت، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة، ومناقشة آخر المستجدات في الشرق الأوسط، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومناقشة سبل استمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى مناطق القطاع كافة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وشدد رئيس الوزراء القطري، خلال الاجتماع، على الدور المهم الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مساعدة الملايين في غزة والضفة الغربية، والأردن وسوريا ولبنان، محذرا من التداعيات الكارثية التي ستترتب على وقف تمويلها.

كما دعا إلى الفصل بين الوكالة كمؤسسة أممية ذات قيم وتقاليد راسخة وبين الادعاءات التي طالت عددا من موظفيها الذين يخضعون للتحقيق.