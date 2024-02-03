المرصد السوري: مقتل 18 عنصرا وتدمير 26 هدفا في الضربات الأمريكية بشرق سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 18 عنصرا وتدمير 26 هدفا في ضربات نفذت الطائرات الأمريكية بمسافة نحو 130 كيلومترا بمحافظة دير الزور شرق سوريا.

وقال المرصد، ومقره لندن في بيان نشره ليل الجمعة / السبت: "نفذت الطائرات الأمريكية جولات من الاستهدافات الجوية على مواقع بطول نحو 130 كيلومترا من مدينة دير الزور وصولا للحدود السورية -العراقية مرورا بالميادين".

وقال المرصد: "استهدفت خلال تلك الجولات 26 موقعا هاما للمليشيات الإيرانية، ففي مدينة الميادين قصفت مواقع في كل من حي التمو وقاعدة عين علي بالقرب من قلعة الرحبة وحي الشبلي والحيدرية وصوامع الحبوب".

وأشار إلى أنه في البوكمال قرب الحدود السورية - العراقية استهدفت عدة مواقع في الهجانة والهري، وفي مدينة دير الزور استهدفت مواقع للمليشيات الإيرانية بالقرب من كلية التربية سابقا، ومحيط المطبخ الإيراني، وقرب الرادارات وطب هرابش وحويجة صكر ومستودعات عياش".

وحسب المرصد، أسفرت الضربات عن مقتل 18 عنصرا من الميليشيات في حصيلة غير نهائية لتلك الضربات.

وكان الجيش الأمريكي شن غارات الليلة الماضية على أكثر من 85 هدفا في دير الزور والميادين والبوكمال بسوريا والعراق، ردا على الهجوم المميت الذي شنته ميليشيات موالية لإيران، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن.