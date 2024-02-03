أعلنت مكتبة مصر العامة بمحافظة المنيا، عن افتتاح معرض الكتاب في نسخته الرابعة، بالمحافظة، بأسعار مخفضة للغاية، حيث تنوعت قطاعات وتخصصات الكتب الموجودة بالمعرض لتشمل جميع فروع العلوم، والتي من بينها "المعارف العامة والفلسفة، وعلم النفس والأدب والروايات، والعلوم الاجتماعية والتاريخ، وغيرها من فروع العلم".

وقالت الدكتورة أمل عليوة، مدير المكتبة، إنه بالتزامن مع انطلاق العرس الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تشهد محافظة المنيا، غدا الأحد، افتتاح معرض الكتاب الرابع التي تنظمه المكتبة، وتستمر فعالياته إلى الخميس 8 فبراير، وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرًا.



وأضافت مدير المكتبة، أن معرض الكتاب يشهد على هامش إقامته فعاليات عديدة منها إقامة صالونات ثقافية على مدار الأيام الخمسة، حيث يشهد المعرض، غدا الأحد، افتتاح المعرض وعرض الكتب، فضلًا عن افتتاح معرض الفن التشكيلي للكاتب خالد عبد الراضي.

وأشارت إلى أنه في يوم الإثنين، سيقام ندوة نقاشية للدكتور قاسم زكي بعنوان "مارييت باشا اللص التائب والحارس الأمين"، وفي يوم الثلاثاء، يشهد المعرض ندوة للدكتور أحمد نشأت بعنوان "الذاكرة والتذكر والقراءة السريعة"، لكن يوم الأربعاء سيشهد المعرض الصالون الثقافي الاحتفال بإصدار أول كتاب للصالون الثقافي بالمكتبة بعنوان "وحي الأقلام".

فيما يشهد المعرض افتتاح معرض الزهور لمدرسة المنيا الثانوية الزراعية، وأيضا يوم الخميس قبل الختام حفل الختام وفقرات ثقافية وفنية، وورش عمل للتلوين للأطفال والرسومات، ويدير الصالون الشاعر جابر الزهيري.

وأشارت "عليوة"، إل أن فكرة تنظيم معرض الكتاب بمحافظة المنيا تأتي في إطار توجه الدولة المصرية لنشر الثقافة والوعي لدى أفراد المجتمع.

ومن المقرر ان تشهد المكتبة، غدًا الأحد، تواجد حافل للصحفيين والإعلاميين ومراسلي القنوات، لتغطية هذا الحدث، مع وجود السياسيين والكتاب، والمهتمين بالمجال الثقافي.