مجلس الأمن يجتمع الإثنين المقبل لمناقشة الضربات العسكرية الأمريكية على سوريا والعراق

يعقد مجلس الأمن الدولي في نيويورك جلسة لمناقشة الضربات الصاروخية الأمريكية ضد الميليشيات الموالية لإيران في سوريا والعراق، وسط تزايد المخاوف من تفاقم التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.



وقالت مصادر دبلوماسية، إنه من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين المقبل.



وكانت روسيا قد طلبت عقد الاجتماع، واتهمت الولايات المتحدة بالسعي المتعمد لتصعيد الصراع في الشرق الأوسط من خلال الضربات الجوية التي تشنها.



وكان الجيش الأمريكي قد أعلن أمس الجمعة شن غارات على أكثر من 85 هدفا في دير الزور والميادين والبوكمال بسوريا والعراق، ردا على الهجوم المميت الذي شنته ميليشيات موالية لإيران وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن.



وتسببت الضربات الجوية الأمريكية في سقوط العديد من الضحايا المدنيين، وفقا لتقارير سورية وعراقية.



ومنذ اندلاع حرب غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" في أكتوبر الماضي، نفذت الميليشيات الموالية لإيران هجمات بشكل شبه يومي على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا، وردت الولايات المتحدة بشن ضربات جوية في كلا البلدين.