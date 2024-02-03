عقوبات أمريكية على شبكة دولية «تدعم» تصنيع صواريخ وطائرات بدون طيار إيرانية

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، عقوبات على شبكة مشتريات عابرة للحدود "تدعم" برامج الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار الإيرانية، بالتزامن مع ضربات أمريكية على أهداف في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات المسلحة الموالية له.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشئون الإرهاب والمخابرات المالية بريان نيلسون، في بيان، إن "استمرار إيران في نشر أسلحتها التقليدية المتقدمة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والصواريخ التي تستهدف الجنود الأمريكيين، لا يزال يمثل تهديدًا خطيرًا لاستقرار المنطقة"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف نيلسون: "لن نتردد في الاستفادة من أدواتنا لتعطيل شبكات الشراء غير المشروعة، التي تزود مكونات أنظمة الأسلحة هذه، وكذلك محاسبة أولئك الذين يسعون إلى تصدير هذه الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية بالوكالة".

وذكر البيان أن "العقوبات استهدفت شبكة مشتريات عابرة للحدود تدعم برامج الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار الإيرانية".

كما استهدفت العقوبات مسئولين في القيادة الإلكترونية للحرس الثوري الإيراني، حسب البيان نفسه.

وجاءت العقوبات قبل إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، أنه بتوجيه منه، ضربت قوات بلاده أهدافا في منشآت بالعراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات المسلحة التابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية.

من جهته، أشار زير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى أنه "بناءً على توجيهات الرئيس بايدن، شنت قواتنا ضربات على 7 منشآت يستخدمها الحرس الثوري الإيراني، والميليشيات التابعة له، لمهاجمة قواتنا".

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" شن ضربات انتقامية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة تابعة له.