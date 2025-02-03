جرامي 67: بيلي إيليش تتألق على السجادة الحمراء بإطلالة ساحرة من برادا

في حفل جوائز جرامي 2025، تألقت بيلي إيليش بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت قبعة سوداء ونظارات شمسية، وظهرت بجانب شقيقها فينيوس.

اختارت فستانًا أحادي اللون من بيت أزياء "برادا"، مما أضاف لمسة من الأناقة والتميز. رشحت بيلي لسبع جوائز، بما في ذلك ثلاث فئات رئيسية: أغنية العام، ألبوم العام، وأفضل أداء بوب منفرد عن ألبومها Hit Me Hard and Soft.

وعلى الرغم من آثار الحرائق المدمرة التي اجتاحت لوس أنجلوس الشهر الماضي، تستعد المدينة لاستعادة بريقها من خلال أولى فعالياتها الفنية الكبرى بعد الكارثة، بحفل توزيع جوائز الجرامي بنسخته الـ 67، الذي يُقام في صالة كريبتو دوت كوم أرينا في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويحمل رمزية خاصة هذا العام، حيث لا يقتصر على الاحتفال بالموسيقى، بل يبعث برسالة صمود ويعيد تسليط الضوء على قوة الفن في إحياء المدن.