قطر تطلق جسرا جويا من الأردن لتوفير أدوية ومساعدات طبية لغزة

أطلقت دولة قطر جسرا جويا من قاعدة الملك عبدالله الثاني العسكرية بالمملكة الأردنية الهاشمية إلى القرارة في محافظة خان يونس بقطاع غزة، بهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية العاجلة لسكان القطاع، وذلك استكمالا للجسر البري الذي أطلقته في وقت سابق.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية «قنا»، شارك في إطلاق الجسر الجوي، مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، والشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ويوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، وممثلون عن صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري.

كما حضرت وزير الدولة للتعاون الدولي توقيع اتفاقية بين قطر الخيرية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية القطرية برا عبر الأردن، حيث تضمن الاتفاقية التعاون بين الجانبين في نقل وتوزيع المساعدات بشكل منظم وآمن.

وقالت وزير الدولة للتعاون الدولي، في كلمة بهذه المناسبة: «منذ بداية الهدنة أدخلت قطر 65 شاحنة من المساعدات الإغاثية عبر الحدود الأردنية. واستكمالا لهذا الجسر البري، نشهد اليوم تسيير رحلتي هيلكوبتر محملتين بمساعدات طبية حيوية إلى شمال خان يونس».

وأكدت أن هذه المساعدات تأتي في إطار التعاون المشترك بين صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري.

وأضافت أن «دولة قطر وفرت 20 ألف خيمة تم شحنها عبر جسر بري من قطر إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وتسعى بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لإدخالها للأشقاء في شمال قطاع غزة».