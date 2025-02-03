ملك الأردن يشدد على ضرورة ضمان تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

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التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشئون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفينيا تانيا فاجون، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وتناول اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية، أبرز المستجدات في الإقليم، إذ أكد الملك أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مثمنا دعم سلوفينيا لجهود السلام.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة ضمان تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وبذل أقصى الجهود الدولية لتعزيز الاستجابة الإنسانية.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الهاشمي الملكي، تناول اللقاء آفاق توسيع التعاون بين الأردن وسلوفينيا.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة.