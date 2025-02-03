ترامب ونظيرته المكسيكية يعلنان التوصل إلى اتفاق لتعليق الرسوم الجمركية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيرته المكسيكية كلوديا شينباوم، اليوم، أنهما توصلا إلى اتفاق لتعليق فوري للرسوم الجمركية على المكسيك لمدة شهر.

وكتب الرئيس الأمريكي على منصته للتواصل الاجتماعي Truth Social، أن محادثته مع رئيسة المكسيك كانت "ودية للغاية"، مشيرا إلى أنها وافقت فيها على توفير 10 آلاف جندي مكسيكي على الفور على الحدود التي تفصل المكسيك عن الولايات المتحدة.

وأوضح أنه سيتم تعيين هؤلاء الجنود على وجه التحديد لوقف تدفق "الفنتانيل" والمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.

من جانبها، قالت الرئيسة المكسيكية في تصريحات، إنها تحدثت مع الرئيس الأمريكي، وتوصلت إلى اتفاق لإيقاف الرسوم الجمركية لمدة شهر اعتبارا من اليوم، مشيرة إلى أن الجانبين توصلا أيضا إلى تفاهمات بشأن الأمن والتجارة.

وكان من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة على المكسيك حيز التنفيذ عند منتصف الليل.

جدير بالذكر أن كندا والمكسيك كانتا قد أعلنتا عزمهما فرض تعريفات جمركية ردا على قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع الواردات والسلع من البلدين، إضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10بالمئة على السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة.