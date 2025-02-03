غادة عبد الحميد: تنظيم كأس العالم للقوة البدنية في منطقة الأهرامات أبهر الجميع

أكدت غادة عبد الحميد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوة أن تنظيم كأس العالم للقوة البدنية في مصر جذب عدد كبير من الدول خاصة وأنها تقام بمنطقة الهرم أمام أهرامات الجيزة، حيث أن زيارة الأهرامات حلم يتمناه جميع الأجانب.

وأضافت غادة أنه رغم مشاركة عدد كبير من الدول في هذه النسخة إلا أن تنظيم البطولة يسير بشكل رائع ونال إعجاب جميع المشاركين في البطولة الذين أشادوا بالتنظيم خاصة في وجود اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة الذي نجح في تذليل جميع العقبات.

وأوضحت غادة أن البطولة تشهد منافسة كبيرة بين المشاركين مشيدة بمستوى اللاعبين المصريين الذين استطاعوا تحطيم الارقام في البطولة والتتويج بالميداليات.

وتشهد بطولة كأس العالم للقوة البدنية، مشاركة 630 لاعب ولاعبة يمثلون 23 دولة.

ونجح الاتحاد المصري للقوة البدنية في إقامة نسختين مميزتين على مدار العامين السابقين، الأولى في الغردقة عام 2023، والثانية في شرم الشيخ عام 2024، وحظيت النسختان بإشادة واسعة من مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة وجميع المشاركين الذين أشادوا بالتنظيم.

جدير بالذكر أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وافق على دعم النسخة الثالثة من بطولة كأس العالم للقوة البدنية وتسهيل كافة متطلبات البطولة من أجل أن تخرج بصورة تليق باسم مصر التي أصبحت قبلة البطولات العالمية.