السكرتير العام المساعد لبنى سويف يشارك في اجتماع التنمية المحلية لمتابعة مستجدات المبادرة الرئاسية للتشجير

شارك السكرتير العام المساعد لبنى سويف، اللواء أحمد جمال الدين، في الاجتماع الذي عقدته وزارة التنمية المحلية "أونلاين عبر تقنية الفيديو كونفرانس"؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال المبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة".

جاء ذلك خلال تواجده بمركز السيطرة الموحد بديوان عام المحافظة، وفي حضور كلا من: أسماء سامي، مديرة إدارة شئون البيئة، وعلاء سعيد، مدير التنمية الاقتصادية، وناصر مصطفى، مدير الشئون الزراعية، وشيماء فاروق، مدير إدارة البساتين، وحسين بكري، مسئول التعاون الزراعي.

وخلال الاجتماع تم استعراض مستجدات تنفيذ المبادرة على مستوى المحافظات، وبحث آليات متابعة منظومة التكويد، وإنشاء السجلات الإلكترونية الخاصة بالأشجار المزروعة، وأعمال المتابعة والصيانة الدورية، إلى جانب عرض التوزيع الجغرافي للأشجار التي تم توريدها بالمراحل الأربع على المراكز المختلفة، في إطار إعداد خريطة دقيقة توضح مواقع الزراعة، مع التأكيد على الاستعداد الجيد لموسم الزراعة القادم، وتحديد الاحتياجات الفعلية للمحافظات وفقا للمحاور والطرق المستهدفة.



