المجلس الوطني للاعتماد يمنح مركز التدريب المهني بهيئة قناة السويس شهادة الاعتماد الدولي

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مراسم تسليم المجلس الوطني للاعتماد شهادة الاعتماد الدولي "ISO 17024" لمركز التدريب المهني التابع للهيئة ببورسعيد، خلال استقبال رئيس الهيئة المهندس محمد حسن عبدالحليم، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، بحضور الفريق أشرف عطوة، نائب رئيس الهيئة، بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالتعليم الفني، وتتويجا لجهود تطوير العنصر البشري بهيئة قناة السويس.

وبموجب الاعتماد، يحصل فنيو الهيئة من مجالات اللحام، الكهرباء، الميكانيكا، النجارة، على شهادات وفقا لأعلى المعايير المعترف بها عالميا من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) والمنتدى الدولي للاعتماد (IAF)، والتعاون الإفريقي للاعتماد (AFRAC)، والجهاز العربي للاعتماد (ARAC).

وأكد الفريق أسامة ربيع أهمية تلك الخطوة في تعزيز الثقة العالمية بالكفاءات الفنية الوطنية من خريجي مركز التدريب المهني ببورسعيد بما يواكب متطلبات سوق العمل، موضحا أن اعتماد المركز يأتي كمرحلة أولى ضمن استراتيجية شاملة لتطوير واعتماد كل مراكز التدريب التابعة للهيئة والممتدة عبر إقليم القناة، لضمان ريادة الهيئة في أداء دورها المحوري ودعم الاقتصاد الوطني من خلال كوادر بشرية مؤهلة بأعلى المعايير العالمية.

من جهته، أعرب المهندس محمد حسن عبدالحليم، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، عن سعادته بالتعاون مع المركز، والذي أثمر عن اعتماده دوليا في مجالات اللحام والكهرباء والميكانيكا والنجارة، مشيدا بما لمسه من رؤية طموحة واهتمام من فريق العمل على كل الأصعدة، فضلا عن البنية التحتية المُجهزة.

وأشار عبدالحليم إلى أن تحقيق هذا الإنجاز تطلب نجاح المركز في اجتياز أعمال التدقيق والمراجعة والتفتيش والتوافق مع متطلبات الاعتماد الدولي كأحد أهم جهات التدريب المعتمدة.

وتسلم اللواء وليد عوض، رئيس مركز التدريب المهني ببورسعيد "الأبرانتيه"، شهادة الاعتماد الدولي للمركز من المهندس محمد حسن عبدالحليم، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، بحضور المهندس صبري نصر، رئيس المكتب الفني للهيئة، والمهندس أحمد نصر، مدير إدارة منح شهادات الاعتماد للأفراد.