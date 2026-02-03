هيئة الكتاب: الشباب والأطفال قادوا المشهد في الدورة 57 لمعرض القاهرة

قال الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن السمة الأبرز للدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب تمثلت في الحضور التفاعلي والمشاركة الواسعة من الشباب والأطفال.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة الحياة، أن الشباب والأطفال كانوا أكثر الفئات حرصًا على حضور المعرض والمشاركة في فعالياته، مؤكدًا أن الحضور لم يكن استعراضيًا، وإنما نابعًا من شغف حقيقي بالثقافة، في ظل احتفاء المعرض بالهوية الثقافية المصرية، قائلًا: «كأن الشباب المصري يلتف حول جذور الهوية الثقافية المصرية».

وتحدث عن العوامل التي أسهمت في نجاح هذه الدورة من المعرض، ومنها تنوع الفعاليات والندوات المقدمة، إلى جانب جهود دور النشر والأجنحة المختلفة، فضلًا عن معرض الطفل، مشيرًا إلى أن جميع مؤسسات الدولة دعمت هذا النجاح.

وذكر أن الرعاية الرئاسية للفعالية، وافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لها، منحا المعرض أهمية خاصة وساهما في زيادة الإقبال الجماهيري، مضيفًا أن هذه النسخة أقيمت بعد أشهر من افتتاح حدث ثقافي كبير هو المتحف المصري الكبير في نوفمبر 2025.

وأقيمت الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمقر مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وأُقيمت فعاليات المعرض هذا العام تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، فيما حلت رومانيا ضيف شرف الدورة.