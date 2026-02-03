محافظ البحيرة: تجهيز 53 منفذا استعدادا لشهر رمضان

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استعداد المحافظة الكامل لشهر رمضان المبارك، وحرصها على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، بما يضمن استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن الأسر.

وأضافت جاكلين أنه تم الانتهاء من تجهيز 53 منفذا كمرحلة أولى، بهدف توفير السلع الأساسية بالتنسيق مع مديرية التموين وكل الجهات المعنية، مع التوسع في نقاط البيع والمنافذ، إلى جانب الشوادر والمنافذ الثابتة، لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم الرمضانية وتخفيف الضغط على الأسواق.

وأوضحت أنه يجري حاليا تجهيز وافتتاح معارض "أهلا رمضان" في مختلف مدن ومراكز المحافظة، لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وشددت على تكثيف الحملات الرقابية طوال الشهر الكريم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان انتظام العمل بالمعارض والشوادر، وتوافر السلع بكميات كافية وبجودة عالية، والالتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيضات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.