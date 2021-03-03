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بيليه يتلقى لقاح كورونا ويدعو الناس للتضامن

د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 6:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 6:24 ص

 تلقى أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه لقاحا مضادا لفيروس كورونا أمس الثلاثاء ودعا الناس إلى التضامن في مواجهة الجائحة.

وكتب بيليه الفائز مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم ثلاث مرات على إنستجرام :"اليوم لا ينسى، لقد تلقيت اللقاح".

وأضاف :"الجائحة لم تنته بعد، علينا أن نستمر في الانضباط للمحافظة على الحياة حتى يتلقى الكثير من الناس اللقاح".

وأوضح :"رجاء استمروا في غسل أيديكم مع البقاء في المنزل إن أمكن ، عندما تخرجون رجاء لا تنسوا الكمامة مع المحافظة على التباعد الاجتماعي هذا الأمر سيمر إذا فكرنا في الأخرين ومساعدة بعضنا البعض".

وتعاني البرازيل لاحتواء الجائحة وتعد ثاني أعلى دولة من حيث معدل الوفيات جراء كورونا بعد الولايات المتحدة.

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