اليمن: فرض عقوبات على ميلشيا الحوثي خطوة نحو العودة للمسار الصحيح

وصف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إعلان الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على اثنين من كبار القيادات العسكرية لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، خطوة نحو العودة للمسار الصحيح.

وقال الإرياني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم الأربعاء، إن "مليشيا الحوثي أثبتت عدم اكتراثها بدعوات وجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام، واعتبرت قرار رفع تصنيفها (منظمة إرهابية) تشجيع لها لممارسة مزيد من الإرهاب".

وأضاف أنه "منذ صدور هذا القرار أدارت ظهرها لكل دعوات التهدئة وإحلال السلام، وصعدت عملياتها العسكرية، ورفع وتيرة هجماتها الإرهابية على الأعيان المدنية في مدينة مأرب والمملكة العربية السعودية باستخدام الأسلحة الإيرانية‏".

ودعا الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لمواصلة الضغط على مليشيا الحوثي وتصنيفها ضمن قوائم الإرهاب الدولية، ومحاكمة قياداتها كمجرمي حرب إنصافًا لضحايا مئات الآلاف من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق اليمنيين منذ انقلابها على الدولة، وضمانًا لعدم إفلاتهم من العقاب.