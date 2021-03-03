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زلزال بقوة 6.1 درجة بالقرب من جزر الكوريل الروسية

موسكو - د ب أ:
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 10:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 10:19 ص

أعلنت وزارة الطوارئ في مقاطعة ساخالين بالشرق الأقصى الروسي، عن وقوع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر بالقرب من جزيرة شيكوتان التابعة لجزر الكوريل.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنها رصدت الزلزال صباح اليوم الأربعاء، وكان مركزه على بعد 108 كيلومترات إلى الشرق من بلدة مالوكوريلسكويه على الجزيرة المذكورة، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وأضافت الوزارة أن مركز الزلزال كان على عمق 50 كيلومترا.

وأكدت أنه حسب المعطيات الأولية، لم يتم تسجيل أي إصابات أو دمار. كما لم تصدر أي إنذارات بشأن احتمال تشكل موجات تسونامي.

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