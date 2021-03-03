سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تواجه معظم صحف العالم نفس المشكلات من تراجع الإقبال على الصحافة الورقية، والعجز في عوائد الإعلانات بسبب الأزمات الاقتصادية؛ ما جعل البعض يغلق صُحفه والبعض الآخر يبيعها، ولكن أكبر ناشرة صحف كندية أتت بحل مبتكر ومثير للجدل لتفتتح موقع للقمار على الإنترنت.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن كوري غودمان المدير التنفيذى لشركة تورستار أكبر ناشر للصحف في كندا، القول إن تاريخ الشركة الذي يتخطي القرن وربع يأكد أن موقع القمار الخاص بها سيتحلي بقدر عالي من الانضباط والمسؤولية ليدر على ولاية أونتاريو الكندية عوائد اقتصادية وعلى شبابها بالكثير من فرص العمل.

وتبلغ عوائد القمار السنوية في أونتاريو نصف مليار دولار كندي ترغب الصحيفة بالاستحواذ على نصيب كبير منها.

وتملك الشركة 70 صحيفة كندية منذ نشأتها عام 1892 إلا أنها بيعت منذ سنوات لشركة نوردستار بعد نزاع قضائي ليقوم المالك الجديد بتشغيل عدة موارد اقتصادية لخدمة الكيان والتى تضمنت خدمة توصيل للمنازل.

ويقول باول ريفات مدير مجلس إدارة الشركة إنه يري في موقع القمار فرصة لدعم العمل الصحفى وجعله على المستوى المطلوب.

وقد أثار الخبر بافتتاح موقع قمار للصحيفة عاصفة من الانتقادات والسخرية ضد الشركة الكبرى من نوعها بكندا.