صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن العلاقات القديمة بين روسيا والغرب لن تعود كما كانت، قائلا: «ليس لدي شك في أن روسيا ودول الغرب، بالاعتماد على الفطرة السليمة، ستكون قادرة على البدء في التحرك نحو شيء جديد».



وبحسب ما نشرت وكالة «سبوتنيك» الروسية، صباح الخميس، قال الدبلوماسي في مقابلة على قناة RBC: «لكن لن تكون هناك عودة إلى الماضي، الغرب نفسه دمر بنية العلاقات والأمن التي كانت موجودة قبل أحداث الفترة الأخيرة».



وتابع أن «الأزمة في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة هي نتيجة مباشرة لمسار واشنطن غير المسؤول»، مضيفًا: «مسؤولية الغرب حول أوكرانيا جماعية، والناتو وضعنا أمام خيار صعب لكيفية الرد على أعمال كييف وتزويدها بالأسلحة».



واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.



وشهد الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا، في 21 فبراير الماضي، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.