بولندا تسجل 14 ألفا و733 إصابة جديدة و278 حالة وفاة بكورونا

سجلت بولندا 14 ألفا و733 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 278 حالة وفاة جديدة جراء الوباء، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 5 ملايين و694 ألفا و767 حالة، والوفيات إلى 111 ألفا و864.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 53 مليونا و382 ألفا و707 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.