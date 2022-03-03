 مصادر: توريد المزيد من الأسلحة الألمانية لأوكرانيا سيتطلب موافقة مجلس الأمن الاتحادي - بوابة الشروق
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مصادر: توريد المزيد من الأسلحة الألمانية لأوكرانيا سيتطلب موافقة مجلس الأمن الاتحادي

برلين - (د ب أ)
نشر في: الخميس 3 مارس 2022 - 6:06 م | آخر تحديث: الخميس 3 مارس 2022 - 6:06 م

صرحت مصادر في الحكومة الألمانية بأن التوريد المزمع لمزيد من الأسلحة الألمانية إلى أوكرانيا، سيتطلب موافقة مجلس الأمن الاتحادي.

  وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس، أن المراجعة الشاملة لهذه الخطوة لا تزال تجري داخل الحكومة الألمانية.

  كانت مصادر في وزارة الاقتصاد الألمانية أعلنت صباح اليوم أن الوزارة صرحت بتوريد 2700 قطعة من صواريخ الدفاع الجوي طراز "ستريلا"، وهي أسلحة سوفيتية الصنع من مخزونات الجيش الشعبي الوطني لألمانيا الشرقية السابقة.

  كانت ألمانيا غيرت من سياستها بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، وسلمت حكومة كييف صواريخ آر بي جيه ونظام دفاع جوي طراز "ستينجر".


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