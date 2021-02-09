أقدم طالب في المرحلة الإعدادية على إنهاء حياته، بتناول حبة حفظ الغلال السامة بسبب ضعف درجاته في الفصل الدراسي الأول بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وتلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من احدى المستشفيات تفيد باستقبال "محمد ن" 15 عامًا، طالب بالصف الثالث الاعدادي، مصاب بحالة إعياء وادعاء تناول مادة سامة، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته حال محاولة إسعافه.

وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية المتوفى أفادوا بإقدامه على إنهاء حياته بتناول حبة حفظ الغلال السامة، بسبب ضعف درجاته في الفصل الدراسي الأول، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية وهو ما أكدته التحريات وتقرير مفتش الصحة المبدئي.

ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.