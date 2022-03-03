مبادرة علاج ضعف السمع للأطفال: الكشف إلزامي على كل الأطفال في الشهر الأول

قال الدكتور أحمد مصطفى، المدير التنفيذي لمبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال، إنه منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن تم الكشف عن 6ملايين و600 ألف طفل، وهو شيء ممتاز خلال الفترة الحالية، لكن تأمل الدولة تحقيق المردود كله والكشف عن كل المواليد في السنة.



وأضاف، في مداخلة لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أنه يتم إجراء هذا الكشف خلال الشهر الأول من عمر الطفل، وهذه هي الفترة الأهم لأنها الفترة التي لا يستطيع الوالدان فيها معرفة ما إذا كان الطفل يستطيع السمع أم لا، لافتًا إلى أن الكشف في هذه المدة أصبح إلزاميًا على كل الأطفال، من خلال الوحدات الصحية.



وذكر أنه يتم تحويل الطفل بعد المرحلة الأولى إلى الفحص في المرحلة الثانية، وإذا تم اكتشاف مشكلة في المرة الثانية يتم تحويله إلى مستشفى الإحالة، مضيفًا أنه تم تحويل ما يقرب 15 ألف حالة لمستشفى الإحالة حتى الآن، ليس جميعهم مصابين بضعف السمع، ولكن يتم عمل فحوصات متقدمة؛ منهم من يحتاجون إلى تدخل جراحي وآخرين يحتاجون علاج دوائي، وغيرهم أشخاص طبيعيين.



وأكد أن هذه المبادرة مخصصة للأطفال ممن يبلغون شهرًا من العمر، منوهًا بأن من يتعدى عمره الشهر يمكنه كشف أنف وأذن في المستشفيات الحكومية أو الجامعية، لمعرفة مستوى سمع الطفل.

تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر وتقديم الدعم الطبي للأطفال الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع وتقديم الإرشادات الطبية للوالدين وكيفية التعامل مع الأطفال.



