أدنوك توقع اتفاقية لتطوير أول منشأة لإنتاج الميثانول في الإمارات

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم الخميس اتفاقية مع شركة "برومان"، إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج الميثانول في العالم، لتطوير أول منشأة عالمية المستوى لإنتاج الميثانول في دولة الإمارات وذلك ضمن منطقة تعزيز للكيماويات الصناعية في الرويس.



وقال مكتب أبوظبي الإعلامي على موقعه الإلكتروني اليوم إن الاتفاقية تتضمن قيام شركة أبوظبي للمشتقات الكيماوية المحدودة "تعزيز"، وشركة "برومان" ببناء منشأة لتحويل الغاز الطبيعي إلى ميثانول بسعة إنتاجية تبلغ 8ر1 مليون طن سنوياً.



وتهدف المنشأة إلى تلبية الطلب المحلي والعالمي المتنامي على هذه المادة الكيميائية النظيفة والمتعددة الاستخدامات والتي تتعاظم أهميتها كمصدر للوقود منخفض الانبعاثات، إلى جانب استخدامها في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات، ويخضع استكمال المشروع إلى استيفاء الموافقات التنظيمية ذات الصلة.



وتعد "تعزيز" مشروعاً مشتركاً بين "أدنوك" و"القابضة" (ADQ) أسسه الطرفان لدعم نمو مجمع الرويس الصناعي وقطاعات الكيماويات والصناعات المتقدمة في إمارة أبوظبي، وتهدف "تعزيز" إلى تحفيز الصناعة ونمو قطاع البتروكيماويات في الرويس، والمساهمة في جهود التنويع الاقتصادي في الدولة.



وتستفيد الشراكة المقترحة من القيمة الاستثمارية الكبيرة التي تتيحها خطط أدنوك لتوسيع أعمالها في مجال التكرير والبتروكيماويات ومحفظة "القابضة" (ADQ) المتنوعة من الشركات والمشاريع الصناعية و خبرة "برومان" الواسعة في مجال تشييد وتشغيل منشآت انتاج الميثانول باعتبارها ثاني أكبر منتج للميثانول في العالم.



وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها إن هذا المشروع ، الذي يهدف لتطوير أول منشأة لإنتاج الميثانول في دولة الإمارات ، يأتي كخطوة جديدة في استراتيجية أدنوك للمساهمة في تنويع الاقتصاد المحلي وتسريع النمو الصناعي وتمكين سلاسل الإمداد المحلية من خلال إنتاج مواد كيميائية جديدة.



وأضاف: "ويسعدنا انضمام برومان، في أول استثمار لهم في دولة الإمارات كشريك استراتيجي في هذا المشروع الذي يعزز تنافسية ومكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً أساسياً في قطاع البتروكيماويات ويؤكد على جاذبية الدولة كوجهة متميزة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".



من جانبه، قال ديفيد كاسيدي، الرئيس التنفيذي لشركة برومان: "نتطلع إلى مشاركة خبراتنا في إنتاج الميثانول لتطوير هذا المشروع وتوسيع حضورنا في دولة الإمارات والعالم من خلال هذه الشراكة الوثيقة مع أدنوك و"القابضة" (ADQ)".



وأضاف: "ستكون هذه المنشأة لإنتاج الميثانول الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وخططنا بحيث تكون واحدة من أكثر المنشآت الصناعية كفاءة في العالم من حيث استخدام الطاقة وانخفاض مستوى الانبعاثات".



وتابع: "من المتوقع أن يؤدي تزايد الاهتمام العالمي بالميثانول كأحد مصادر الوقود النظيف منخفض الكربون، خاصة في قطاع الشحن، إلى حدوث زيادة كبيرة في الطلب العالمي على الميثانول خلال العقد القادم، لذلك، نعتقد بأن الوقت مناسب للاستثمار في مشاريع تساهم في زيادة السعة الإنتاجية لدولة الإمارات في مجال صناعات التكرير والبتروكيماويات".