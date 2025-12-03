إيران تخطط لشراء المياه من الدول المجاورة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تخطط الحكومة الإيرانية، لشراء المياه من الدول المجاورة بسبب موجة جفاف تضرب البلاد على نطاق واسع.

وقال وزير الطاقة عباس علي آبادي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم الأربعاء: "إذا كانت هناك دولة مستعدة لبيع المياه، فسوف نشتريها".

كما أُدرجت على جدول الأعمال مسألة استيراد المنتجات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.

ومعظم الدول المجاورة لإيران تعاني أيضاً من الجفاف ونقص المياه، بما في ذلك العراق وأفغانستان والمناطق الحدودية الباكستانية.

أما أرمينيا في الشمال، فلديها احتياطيات مائية أكبر نسبيا.

وتُعد إيران، واحدة من أكثر دول العالم جفافاً.

وقد لاحظ الخبراء في السنوات الأخيرة انخفاضا كبيرا في معدلات هطول الأمطار، فيما تتزايد موجات الجفاف وغيرها من الظواهر المناخية الحادة.