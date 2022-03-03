أفاد مصدر بالرئاسة الفرنسية بأن الرىئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد اتصاله، اليوم الخميس، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أن الأسوأ لم يأت بعد.

وقال المسئول الفرنسي إن الرئيس ماكرون أبلغ نظيره الروسي، أنه ارتكب «خطأ فادحاً» في حق أوكرانيا، وأنه «يخدع نفسه بشأن الحكومة في كييف، وأن الحرب ستكلف روسيا غالياً على المدى الطويل».

وأوضح المسئول أن بوتين أكد في الاتصال الهاتفي الذي بادر به، اليوم الخميس، تصميمه على «تحييد أوكرانيا ونزع سلاحها، سواء دبلوماسياً أو عسكرياً».

وأوضح المسؤول أن بوتين أكد في الاتصال الهاتفي الذي بادر به، الخميس، تصميمه على «تحييد أوكرانيا ونزع سلاحها، سواء دبلوماسياً أو عسكرياً»، وفقا لوكالة رويترز.

وقال مستشار الرئيس الفرنسي: «لم يتضمن ما قاله الرئيس بوتين أي شيء يمكن أن يطمئننا»، مشيراً إلى أن ماكرون، يعتقد أن الأسوأ لم يأت بعد.

وأضاف أن «بوتين أكد روايته بأنه يسعى إلى القضاء على نفوذ النازيين في أوكرانيا».

وتابع بأن ماكرون قال لبوتين: «أنت تكذب على نفسك.. ذلك سيكلف بلدك غالياً وسينتهي الأمر ببلادك بعزلة وضعف وتحت طائلة العقوبات لفترة طويلة جداً».