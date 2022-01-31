المستشار الألماني: من المهم للغاية تفادي نشوب نزاع مباشر بين الناتو وروسيا



قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، إنّ هناك حاجة ماسة لوقف إطلاق النار للمساعدة في تهدئة الوضع في أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام عن القول إنّ من المهم للغاية تفادي نشوب نزاع مباشر بين حلف شمال الأطلسي "الناتو" وروسيا.

وأشار المستشار الألماني إلى أنّ العقوبات على روسيا أثبتت نجاعتها رغم أنها في بدايتها.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.